Quilo do coxão mole se aproxima de R$ 45 na Capital

[Texto: por Evelyn Thamaris, Jornal O Estado de MS]

Corte da carne variou 25,29% entre um supermercado e outro

A carne vermelha segue com preços elevados em Campo Grande, com o quilo do coxão mole custando R$ 44,98, no Pão de Açúcar, por exemplo. É o que mostra pesquisa realizada pelo jornal O Estado em seis supermercados, comparando 28 itens da cesta básica.

O valor mais em conta do corte foi encontrado no Fort por R$ 35,90. A variação chegou a 25,29% e a média em R$ 39,71. O custo médio do quilo do frango inteiro congelado é encontrado por R$ 11,33. A diferença é de 30,06%. No mercado Pires o valor comercializado é de R$ 9,98 e no Nunes R$ 12,98.

A dupla inseparável, o arroz e feijão, se mantém na média da semana anterior, com preço médio de R$ 17,45 e R$ 7,27, respectivamente. O arroz Tio Lautério, de 5 kg, teve variação de 8,38% entre um comércio e outro, podendo ser comprado de R$ 16,59 a R$ 18,79. Enquanto no supermercado Pão de Açúcar o produto da marca Qualitá sai por R$ 21,99.

O feijão da marca Bem-te-vi foi encontrado entre R$ 6,99 e R$ 7,85, e no Pão de Açúcar a marca Feijão da Mamãe está por R$ 7,99 e o Família, no Atacadão, pode ser adquirido por R$ 6,39. A diferença obtida no item é de 12,30%.

Para comprar o óleo de soja Concórdia de 900 ml, o consumidor terá um gasto médio de R$ 7,39. O menor valor encontrado na pesquisa foi de R$ 5,79 no Fort Atacadista, e o maior, de R$ 7,59 no supermercado Pires. No Pão de Açúcar, o óleo de soja Soya custa R$ 8,49. A diferença entre os valores é de 14,31%.

O açúcar refinado, de 1 kg, da União, obteve variação de 26,05%. No Pão de Açúcar o custo é de R$ 4,99 e no mercado Nunes, R$ 6,29. O peço médio entre os seis estabelecimentos pesquisados é de R$ 5,63.

O sagrado café do brasileiro anda forte no preço, tendo em vista que, para adquirir um pacote de café de 500 gramas da marca Três Corações, o valor médio é de R$ 17,50, com diferença de 18,84% entre um local e outro. Os preços encontrados de menor e maior valor são R$ 15,98 e R$ 18,99, respectivamente.

O sal de 1 kg, Cisne, é vendido entre R$ 2,95 e R$ 3,89 (31,86%) com um custo médio de R$ 3,51. A dúzia do ovo branco médio se destaca no quesito variação, onde foi encontrada uma diferença de 126,84% em seus valores. No Fort, sai por R$ 7,49 a dúzia, ao passo que no Pão de Açúcar, R$ 16,99. O valor médio registrado levando em conta os seis locais é de R$ 9,76.

A caixa de leite integral de 1 litro, da marca Italac, obteve diferença de 25,05%. O menor preço encontrado é de R$ 4,79, no Fort Atacadista, e o maior, de R$ 5,99 no mercado Nunes. O custo médio é de R$ 5,60.

O pão de fôrma Saborzitos é encontrado por R$ 6,99 no Fort e por R$ 10,99 no Pão de Açúcar. A discrepância estabelecida entre os supermercados pesquisados é de 57,22%, com o valor médio de R$ 8,25.

Hortifrútis

Fundamental na mesa das famílias, as frutas e os legumes também não registraram baixa. O destaque vai para o quilo da banana-nanica, que subiu em relação ao registro anterior, quando custava em média R$ 7 e agora está por R$ 7,99. O produto pode ser encontrado entre o R$ 6,49 e R$ 9,99 (53,93%), entre os estabelecimentos. O quilo da batata-inglesa sai por R$ 3,89 no Fort e R$ 4,99 no supermercado Nunes. A variação é de 28,28%, com gasto médio de R$ 4,65 por quilo.

Higiene

Entre os produtos de higiene pesquisados pelo jornal O Estado, o que obteve maior variação de preço foi o sabonete da marca Lux, com 39,30%. O item pode ser comprado entre R$ 2,29 e R$ 3,19, com média de R$ 2,67. O creme dental Colgate teve percentual de diferença de 35,43%, podendo ser encontrado entre R$ 3,98 e R$ 5,39.

O pacote de papel higiênico com folha dupla e 12 rolos, da marca Neve, sai por R$ 18,90 no Atacadão, e por R$ 25,99, no Pires. No supermercado Nunes, o papel higiênico Personal custa R$ 20,98. O custo

médio para o consumidor é de R$ 16,81, variando 37,51%.