Moradores colocam fogo no bar do suspeito de balear grávida e padrasto

Moradores do bairro Paulo Coelho Machado ficaram revoltados com a atitude do suspeito de atirar contra duas pessoas, na tarde de sexta-feira (17), e colocaram fogo dentro da casa do atirador, no cruzamento entre as ruas Maria de Lourdes Vieira de Matos, esquina com a rua Artur Alvim, sul de Campo Grande.

A Residência era pequena, com apenas um cômodo. O corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizaram o combate às chamas, sendo que o imóvel ficou completamente destruído. Durante a ocorrência, populares permaneceram no local, porém que ninguém soube precisar o que havia ocorrido de fato no local.

Entenda o caso

Uma dupla tentativa de homicídio contra o padrasto, 28, de uma jovem, 16, ambos baleados, mobilizou um grande efetivo de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (16), na rua Maria de Lourdes Viêira de Matos, Próximo ao Residencial das Águas, região do bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Ambas as vítimas não correm risco de vida, visto que o homem que estava em estado grave, está consciente, orientado, respirando sem auxílio e em uso de medicações. Ele stá em recuperação do procedimento realizado ontem pela equipe da cirurgia geral e aguarda leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para continuidade do tratamento.

Já a garota está em observação clínica no Pronto Socorro. realizou exames laboratoriais e de imagem, está internada pela equipe da cirurgia torácica e em acompanhamento pela especialidade de ginecologia e obstetrícia, conforme a Santa Casa.

Com informações do repórter Willian Leite