Costa Rica vence Coxim e se isola na liderança do grupo A

O Costa Rica segue invicto no campeonato sul-mato-grossense de 2023. A Cobra do Norte venceu o Coxim, por 1 a 0, na tarde de ontem (18), no estádio Laertão e se mantém na liderança do grupo A com 12 pontos.

Único gol da partida foi do atacante, goleador Cristiano Lopes. Com o resultado, o Costa Rica é o único time do campeonato que está 100% a competição. O time do norte de Mato Grosso do Sul não sofre gols há quatro partidas.

Próximo compromisso das equipes será no domingo (26), às 15h. O Costa Rica joga contra a Serc, no Estádio Laertão. Já o Coxim recebe o Comercial no Estádio André Borges, também no mesmo horário.

Como ficaram os grupos?

Grupo A

Costa Rica é líder do grupo com 12 pontos. A Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) vem logo atrás com 9 pontos. O Operário, com seus e Coxim com três pontos, vem na sequência. O último colocado e lanterninha do grupo, Comercial não pontuou até o momento.

Grupo B

O grupo está equilibrado até o momento com três equipes ( Ivinhema, Dourados e Aquidauanense) com seis pontos. Logo atrás, o Novo e Operário Carapoense estão com três pontos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.