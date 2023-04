Festa da Linguiça de Maracaju começa amanhã, com show da dupla Munhoz e Mariano

Começa amanhã (28), às 19h30, a 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju, um dos maiores eventos gastronômicos do Estado, no parque de exposições Libório Ferreira de Souza, em Maracaju – que fica a 160 km da Capital. A festa, criada em 1994, é filantrópica e o valor arrecadado é revertido a entidades do município, como o hospital Soriano Corrêa da Silva, Lar do Idoso e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Realizado pelo Rotary Club de Maracaju, o evento só termina na segunda-feira (1º) e sempre leva atrações nacionais para o público. Este ano, é a vez de Munhoz e Mariano se apresentar amanhã (28), a dupla Gian & Giovanni, no sábado (29) e a cantora Yasmin Santos, no domingo (30).

O intuito da festa, segundo o presidente do Rotary Club de Maracaju, Alecsander Morais, é valorizar a linguiça de Maracaju, conhecida por seu sabor único e marcante, feita somente com carnes nobres. “É uma iguaria que surgiu desde os tropeiros, ela é produzida com carnes nobres e tempero especial”.

A expectativa dos organizadores é receber de 20 a 25 mil pessoas, entre amanhã (28) e a próxima segunda-feira (1º). Conhecida em todo o Brasil, a festa, que é tradição há 29 anos, já recebeu diversos músicos famosos, como Almir Sater, César Menotti & Fabiano, Luan Santana, Zezé di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa e Munhoz & Mariano.

A abertura oficial do evento é amanhã (28), com entrada franca, às 19h30, na tenda do Rotary Club, em seguida tem DJ Jardel, às 21h, e Munhoz & Mariano, que sobem ao palco da festa da linguiça pela 2ª vez, a partir das 23h. Além dos shows, o evento terá parque de diversões, artesanato, atrações regionais e o melhor da gastronomia.

Os shows musicais começam às 21h, com artistas locais e às 23h os nacionais, mas o parque será aberto às 8h da manhã, nos dias 28 e 29 de abril e 1º de maio. Os ingressos estão sendo vendidos presencialmente no Mercadisc, Conveniência Carlonga, AM/PM Posto Gabbi, Estrela Supermercado loja 1, Estrela Supermercado loja 2, Estrela Supermercado loja 3, JW Conveniência, Gelomar Conveniência e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

Nos outros dias, o parque abre às 8h, com almoço custando R$ 70 o buffet livre para adultos e R$ 40 para crianças de 7 a 10 anos, a partir das 10h30. O parque de exposições fecha às 17h30 e reabre às 18h, para os shows musicais. Sábado (29) tem DJ Guto Loureiro, às 21h, e Gian & Giovanni, às 23h. Domingo (30) é a vez do DJ Marquinhos Espinosa, às 21h, e às 23h tem show da cantora Yasmin Santos. Na segunda-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalhador, o parque encerra as atividades mais cedo, sendo a última programação o almoço, com início às 10h30.

Tradição

Em 1997, a Festa da Linguiça foi reconhecida no livro dos recordes, o Guinness Book, pela fabricação da maior linguiça já feita, com 31 metros de comprimento. A receita leva os seguintes ingredientes: carne da parte traseira do boi, pimenta, sal, cebola, cebolinha e salsa a gosto. O diferencial é o suco da laranja-azeda. Até hoje, a linguiça é vendida na Casa da Linguiça Tradicional de Maracaju.

A festa é realizada pelo Rotary Club de Maracaju, com apoio da ASR Casa da Amizade, prefeitura municipal, governo do Estado e parceiros privados. Inclusive, este ano, o presidente do Rotary adiantou que terá novidades. “Teremos algumas surpresas, em parceria com a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), como a ‘Tenda da Cultura’. E a expectativa para a 27ª edição é maravilhosa”.

A cidade recebe turistas de todo o Brasil e também do exterior para a Festa da Linguiça, e está com os hotéis quase lotados, para a edição deste ano.

SERVIÇO: A Festa da Linguiça de Maracaju acontece de 28 de abril a 1º de maio, no parque de exposições. Os pontos de venda de ingressos dos shows e almoço são no Mercadisc, Conveniência Carlonga, AM/PM Posto Gabbi, Estrela Supermercado, JW Conveniência e Gelomar Conveniência. Compra on-line é pelo site www. baladapp.com.br. Crianças de 7 a 10 anos pagam R$ 40 no almoço e menores de 7 não pagam.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.