Novo Mundial de Clubes com 32 times será em 2025, anuncia a FIFA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou na manhã de hoje (16), a criação do novo Mundial de Clubes com 32 equipes. A primeira edição será em 2025, com sede ainda a ser definida.

“Será como a Copa do Mundo das seleções”, declarou Infantino, em entrevista coletiva em Doha, ao Globoesporte.com, dois dias antes da final da Copa do Mundo do Catar

Em entrevista coletiva, o dirigente afirmou que haverá um Mundial de Clubes feminino, com destalhes de formato e número de participantes que ainda serão definidos.

Ainda conforme a divulgação da FIFA, o número de times por continente, na edição masculina, ainda será discutida. O portal Globoesporte.com apurou que a Uefa e a Associação de Clubes Europeus (ECA) pediu para que a Europa tenha 12 representantes. Ainda conforme a Uefa, é a única condição que apresentaram a Fifa para apoiar a competição.

A Fifa não anunciou o local da primeira edição do novo Mundial de Clubes, mas é natural que o torneio aconteça na América do Norte, como “evento-teste” para a Copa do Mundo de 2026.

A versão estendida do novo Mundial de Clubes foi anunciada pela Fifa em 2019. Segundo a organização, a primeira edição seria em 2021, com 24 clubes, mas a pandemia de Covid-19, adiou a ideia da entidade, que manteve o formato com os campeões mundiais nos anos seguintes.

O formato que seria testado em 2021 seria com oito europeus, seis sul-americanos, e as dez vagas restantes seriam divididas entre os demais continentes.

Após a divulgação do formato, clubes europeus e a Uefa anunciaram o boicote, que poderiam ocupar um grande espaço do calendário. Com ampliação de 24 para 32, é esperada uma nova resistência das equipes europeias com o novo formato do Mundial.

