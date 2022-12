Famasul entrega placas ao ‘Programa Campo Mais Seguro’

Desenvolvido pelo Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul o programa “Campo Mais Seguro – Policiamento Rural”, recebeu do Sistema Famasul 1.500 placas de identificação para as propriedades rurais. As placas serão distribuídas por áreas monitoradas pela Patrulha Rural em dez regiões do estado, contemplando propriedades dos 79 municípios. O Sistema Famasul é parceiro da iniciativa na divulgação do programa junto a produtores rurais de todo o estado.

As placas foram entregues pelo presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, ao Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, que se fez acompanhar do Comandante-Geral da PMMS, coronel Marcos Paulo Gimenez, o subcomandante-Geral, coronel Renato dos Anjos Garnes, e o coordenador do Policiamento Rural, coronel Gilberto Gilmar de Santana.

Cada placa contém a identificação do batalhão da PM da região e contato via WhatsApp, os telefones da polícia para denúncias e ocorrências – 190 e 180 -, assim como o número de cadastro da propriedade rural que receberá a chapa. Pelo programa, policiais militares foram capacitados para atuar no patrulhamento rural em todos os biomas do estado, e operar um sistema onde serão cadastradas as propriedades rurais, para que a corporação tenha agilidade no envio de viaturas em caso de ação criminosa.

