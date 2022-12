Caminhão com 29 toneladas de carne bovina pega fogo na-306

Um motorista de 41 anos, levou um grande susto na noite de ontem (15), após o caminhão em que conduzia, carregado com 29 toneladas de carne bovina, pegou fogo, na MS-306, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O condutor disse aos policiais que percebeu o incêndio ao ver uma luz no painel.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista disse aos policiais que seguia pela rodovia conduzido o caminhão com cavalo acoplado, quando próximo ao km 156 acendeu a lus do ABS no painel. Após o aviso, os pneus do caminhão travaram.

Ainda em depoimento, ao descer do veículo, ele viu que as rodas traseiras do cavalo estavam em chamas. Em desespero, ele tentou apagar as chamas, mas sem sucesso.

O motorista acionou a equipe de resgate da concessionária responsável, que compareceu no local, com o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual compareceu ao local e orientou que o motorista comparecesse na delegacia para registro da ocorrência como preservação de direito.

