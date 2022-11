Novo e Operário Caarapoense estão classificados para o Estadual de 2023

As equipes do Novo de Campo Grande e o Operário Caarapoense são os classificados para Série A do Campeonato Sul-mato-grossense de 2023. A vaga para o Novo, foi garantida após a equipe da Capital vencer o Comercial de Três Lagoas, por 3 a 1, na tarde de domingo (13), no estádio das Moreninhas, em Campo Grande.

A grande decepção do estadual Série B, foi a não classificação do Ivinhema, que com 7 pontos, desapontou seus torcedores empatando por 0 a 0 contra o Náutico, no último final de semana. Já o Operário de Caarapó, fez a lição de casa e venceu o Ceart, em casa, por 2 a 1 e garantiu a outra vaga para a elite do futebol de Mato Grosso do Sul.

Em reunião arbitral marcada na tarde de ontem (14), onde foi alinhado a tabela do campeonato sul-mato-grossense de 2023, a diretoria do Naviraiense foi bastante pressionada para que a equipe de Naviraí, garante a sua permanência na Série A. Aos presidentes das equipes, os diretores do Naviraiense garantiram que ainda estão em negociações com a prefeitura e patrocinadores. De acordo com o site Esporte MS, a equipe tem 15 dias para confirmar a presença junto a Federação de Futebol (FFMS).

Por conta dessa indefinição, uma possível terceira vaga pode não acontecer, como o Náutico, que ficou na terceira colocação com 8 pontos, está de olho. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), espera que o Jacaré do Conesul consiga encontrar caminhos para disputar a competição e aguarda o fechamento para divulgar as 10 equipes presentes no Estadual de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.