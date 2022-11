Com novidades, Estadual de MS começa dia 22 de janeiro

O campeonato sul-mato-grossense de 2023, começará no dia 22 de janeiro, com a presença de 10 clubes na elite principal. Em reunião arbitral marcado na tarde de ontem (14), na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), foram definidos que a maioria dos jogos, exceto a rodada número 7 (será numa quarta-feira), serão realizados aos finais de semana. A maior novidade é o retorno da disputa mata-mata nas fases finais.

De acordo com informações do site Esporte MS, a fórmula do campeonato também foi alterada. A disputa de pontos ida e volta, a mesma utilizada em 2018, quando as duas chaves terão confrontos entre turno e returno, volta para dar mais emoção a disputa. Os dois últimos colocados em cada chave, serão rebaixados.

Nesta mesma reunião, onde compareceram os dirigentes dos 10 principais clubes do Estado, também definiram o modelo classificatório. A partir da segunda fase, os clubes se enfrentam em cruzamento mata-mata, sendo 1A x 4B; 2A x 3B; 3A x 2B e 4A x 1B. A decisão do campeonato será em duas partidas, nos dias 23 e 30 de abril.

O maior clássico de Mato Grosso do Sul, Comercial e Operário (Comérario) está marcado para dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval. Ainda em reunião, a diretoria do Naviraiense foi bastante pressionada para rever a sua posição de desistência e confirmar a sua presença na elite do futebol de MS. Em apuração do site Esporte MS, o clube de Naviraí ainda está em negociação com a prefeitura e patrocinadores sobre questões financeiras.

Primeira rodada do campeonato Sul-mato-grossense será no dia 22 de janeiro com os seguintes jogos.

Coxim x Operário

Costa Rica x Serc

Novo x Operário AC

Dourados x Aquidauanense

Confira os grupos.

Grupo A

Costa Rica

Comercial

Operário

Serc

Coxim

Grupo B

Dourados

Aquidauanense

Naviraiense

Operário

Novo.

