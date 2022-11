Bioparque funciona nesse feriado com distribuição de 1,2 mil senhas

O Bioparque Pantanal estará aberto nesse feriado da Proclamação da República (15), com distribuição de 1.200 senhas aos visitantes que não agendaram a sua visita pelo site. A entrega desses vouchers iniciará, às 8h, por ordem de chegada.

De acordo com a programação do Bioparque Pantanal, 600 pessoas poderão pegar as senhas disponíveis para o período da manhã. A partir das 13h30 outras 600 serão distribuídas no mesmo esquema: pega a senha, quem chegar primeiro.

Segundo o cadastro prévio do complexo, os outros mil visitantes que devem passar hoje pelo local, são ocupantes com vagas preenchidas pelo cadastro prévio feito no https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/. O cadastro é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições. A entrada no maior complexo de água doce do mundo é gratuito.

O complexo do Bioparque do Pantanal conta com 19 mil metros quadrados de área construída e possui mais de 5 milhões de litros de água, espalhadas em 31 tanques com mais de 200 mil especies de animais do Pantanal e de outras regiões brasileiras.

