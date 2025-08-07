Nos pênaltis, Atlético-MG elimina o Flamengo e vai às quartas de final

O Atlético-MG venceu o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Foi o troco do time mineiro após perder a final da edição 2024 para o mesmo time.

O time mineiro levou a melhor, mesmo após perder no tempo normal por 1 a 0, com gol de Cebolinha, na Arena MRV. O Galo passou porque Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçaram as cobranças pelo Flamengo. O goleiro Everson, mais uma vez, fez o gol que selou a classificação.

O time de Cuca venceu na ida no Maracanã, pressionou bastante no segundo tempo e conseguiu fazer com que o jogo fosse às penalidades. Em casa, conseguiu avançar à próxima fase, mesmo com o zagueiro Junior Alonso perdendo uma das cobranças. A definição do próximo adversário na Copa do Brasil dependerá do sorteio que a CBF vai fazer na próxima terça-feira.

O jogo começou a ser decidido já na escolha dos jogadores e da formação de cada lado. No lado do Atlético-MG, a relação só foi publicada nas redes 18 minutos depois do que o costume. Havia uma dúvida sobre as condições do lateral-direito Saravia. Natanael começou jogando. E isso foi crucial lá na frente.

No lado do Flamengo, Filipe Luís abdicou de Arrascaeta. Preferiu um quarteto ofensivo dinâmico e mais veloz. Nada de um meia mais estático. A alternativa foi o elétrico Wallace Yan, combinando bem com Plata na direita, Cebolinha na esquerda e Pedro atraindo os zagueiros.

O enredo dos jogos anteriores se repetiu, com o Flamengo controlando a posse e se lançando mais ao ataque. Cebolinha voltou a atuar depois de se recuperar de uma tendinite. O momento técnico dele já não era bom antes disso. Mas ele voltou a treinar de forma mais intensa durante a semana. Por ter um histórico de lesão no tendão de Aquiles, o departamento médico do Flamengo cogitou não utilizá-lo no gramado sintético. A história do jogo seria outra.

Para ludibriar a marcação homem a homem do Galo, o Flamengo engatilhou a estratégia de movimentação intensa na frente. Parecia futsal.

O lance do gol, aos 21 minutos do primeiro tempo, foi o exemplo maior disso. A bola passou pelo pé dos quatro atacantes. A conclusão da jogada foi um drible desconcertante de Cebolinha em Natanael  olha ele aí  e um tapa certeiro para o gol.

ATLÉTICO-MG

Everson, Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Arana (Dudu); Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Rony (Biel), Cuello (Alexsander) e Hulk. T.: Cuca.

FLAMENGO

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho e Evertton Araújo; Wallace Yan, Everton Cebolinha (Samuel Lino), Plata (Saúl) e Pedro (Arrascaeta). T.: Filipe Luís.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/hora: 6/8/2025, às 19h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e Bruno Pires (Fifa-GO)

Cartões amarelos: Cuello, Lyanco (CAM); Pedro (FLA)

Gols: Everton Cebolinha, 11/1ºT (0-1)

Com informações da Folhapress.

