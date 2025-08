Copa Campo Grande de Futebol Amador começa neste sábado com 58 times

Competição reúne mais de 1,2 mil atletas de cinco municípios e será disputada em cinco campos da Capital

Campo Grande dá início neste sábado (9), às 15h, à 42ª edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador, categoria masculina. A abertura oficial será no Estádio do Bairro Estrela do Sul e marca o início de uma das principais competições esportivas da Capital.

Ao todo, 58 equipes participam do torneio, somando cerca de 1.270 atletas, com representantes de Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Os jogos serão disputados em cinco locais diferentes: Estádio Jacques da Luz, Praça do Estrela do Sul, Praça do José Abrão, Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

Organizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a Copa tem como objetivo fomentar o futebol amador nas regiões urbanas, promover o esporte como direito e incentivar a convivência comunitária.

A competição integra o calendário comemorativo pelos 126 anos da cidade e reforça o incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social e fortalecimento do sentimento de pertencimento entre os bairros.

