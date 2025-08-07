Tarde de calor e céu limpo marca a quinta-feira no Estado

Temperaturas passam dos 30ºC em cidades como Corumbá e Três Lagoas; umidade do ar segue em queda à tarde

A previsão para esta quinta-feira (7) em Mato Grosso do Sul indica predomínio de sol e tempo firme em todo o Estado, com céu claro ou com poucas nuvens do amanhecer até a noite. As temperaturas sobem ao longo do dia, especialmente nas regiões do Pantanal e Leste, onde os termômetros devem atingir os 32°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 17°C, com máxima de 29°C e céu aberto durante toda a tarde. Em Dourados, os moradores terão uma quinta com temperaturas entre 14°C e 28°C, e ventos fracos vindos do sudeste e sul.

No extremo sul, Ponta Porã amanhece com 13°C e registra máxima de 27°C. Já Corumbá e Três Lagoas devem enfrentar o calor mais intenso do dia: ambas as cidades terão máxima de 32°C e umidade relativa do ar mínima de 30%, índice considerado de atenção.

O tempo seco permanece, com umidade variando entre 30% e 40% em boa parte do estado durante o período da tarde. Os ventos sopram fracos em todas as regiões, com variação nas direções conforme o horário do dia.

