Normanochka vence na abertura da Copa Mundo de futsal feminina

Iniciou na manhã de hoje (22), a Copa Mundo de futsal feminino. Os jogos acontecem no ginásio Guanandizão, na capital sul-mato-grossense, onde terá participação das equipes dos Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Rússia e do Brasil. No jogo de abertura, o Normanochka (RUS) venceu o Faculdade Sogipa de Porto Alegre (BRA), por 4 a 1. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita. A equipe de Mato Grosso do Sul, a SERC/ UCDB estreia hoje, às 20h, contra o Pinocho (ARG).

De acordo com os organizadores, o torneio pretende reunir aproximadamente 400 pessoas, entre atletas, comissão técnica e estafes. O Estado de Mato Grosso do Sul será representado pela Serc/UCDB. Além das donas da casa, a disputa envolve 11 equipes: Normanochka (Rússia); Pinocho (Argentina); Faculdade Sogipa (Brasil); Taboão da Serra (Brasil); Juventas (Colômbia); ADEF (Brasil), Pato Futsal (PR), Stein Cascavel (Brasil); Female/Unochapecó (Brasil); Atlas City (Colômbia); e NY Equador (USA).

No jogo de abertura, que aconteceu na manhã de hoje, a equipe do Normanochka (RUS) venceu o Faculdade Sogipa (BRA), por 4 a 1. Antes do início da partida, houve um minuto de silêncio pela morte da jogadora do Taboão Magnus, Pietra Medeiros, que faleceu aos 20 anos, por conta de uma hepatite autoimune.

“ Podemos dizer que essa integração das atletas russas com outros países é gratificante e de muita experiência. É a primeira vez que elas estão no Brasil e competindo fora do seu continente. Hoje o Normanochka é uma das melhores equipes da Rússia com oito títulos nacionais. Apesar da experiência, é novidade para muitas de estar em Campo Grande jogando com outros estilos”, comentou o ex-jogador de futsal russo e de origem brasileira, Cirilo Tadeus Cardoso Filho, que atualmente trabalha na delegação do Normanochka.

Abaixo estamos deixando a tabela completa sobre horários dos jogos.

Os jogos acontecem no ginásio do Guanandizão, e a entrada é gratuita. As finais acontecem no sábado, as 14h. Haverá transmissão dos jogos pelo Youtube do Falcão 12 e também pelos canais do Sportv.

