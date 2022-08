Em dez anos, Campo Grande cresceu quase 170% na agropecuária

Muito além dos prédios e da expansão residencial cada vez mais próxima da região central, o agro também é protagonista da cidade Morena, e auxilia no crescimento da cidade. Em uma década a geração de riqueza no setor de agropecuária avançou 169,9%.

O PIB (Produto Interno Bruto) do setor, em 2009, era de R$100 milhões e em 2019 superou os R$270 milhões. De acordo com a consultora da Famasul, Eliamar Oliveira o crescimento na geração de riqueza “demonstra que a atividade tem sido estimulada com investimentos e responde com crescimento produtivo intenso”.

A produção agrícola cresceu em áreas anteriormente ocupadas por pastagens. Nos últimos 10 anos, a conversão foi superior a 106 mil hectares, sendo 83% delas para produção de grãos e outros 12% destinados a florestas plantadas, especificamente eucalipto.

A cana-de-açúcar registrou aumento de 469% no volume em dez anos. Na pecuária os maiores avanços ficaram com a piscicultura e a suinocultura. De 2017 para 2022 a criação de suínos cresceu 14,44% e a de pescado foi de 257%.

A horticultura ganhou espaço nos últimos anos. A produção de mandioca, item indispensável na mesa do campo-grandense, em 2020, cresceu 98,3% na comparação com 2010 e as frutas ocupam uma área 45% maior do que há dez anos.

Com informações da Famasul.

