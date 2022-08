Hoje tem estreia! Veja o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina proíbe Mimosa de contar a Petruchio que está grávida. Petruchio manda Heitor dar banho nos porcos. Bianca desabafa com Marcela. Josefa propõe a Dalva trocarem de casa. Berenice tenta descobrir onde Joana arranja dinheiro para sustentara família. Marcela esconde um documento de Batista. Felisberto aceita provar que Joaquim está doido. Petruchio desconfia que Catarina está escondendo algo. Cornélio vê Dinorá vestida de camareira. Cornélio humilha Dinorá. Josefa confessa seu passado para Dalva e Candoca.

A Favorita

Cilene pressiona Sharon, Melissa e Manu, mas ninguém confessa. Halley teme que Cilene esteja escondendo algo. Alícia faz o almoço na casa de Cassiano. Átila fica preocupado por Alícia ser filha de Romildo. Lara diz a Halley preferir que ele não misture sua vida com os negócios de Gonçalo. Halley promete voltar atrás em seu acordo com Gonçalo. Alícia convida Cassiano para o lançamento de seu filme. Zé Bob combina com Rita de pegar Camila na casa de Dulce. Camila sente o apartamento tremer. Um vizinho avisa que o prédio vai desabar.

Mar do Sertão

Zé Paulino e Candoca se beijam às margens do rio. Candoca questiona se Zé Paulino sentirá falta da região quando os dois partirem. Deodora lamenta a relação de Tertúlio com o filho. Tertulinho foge de um marido traído. Candoca descobre que haverá um evento em Canta Pedra no dia de seu casamento com Zé Paulino e confronta Sabá Bodó. Zé Paulino pede que Padre Zezo o ajude a contar para Candoca que terá que adiar a data do casamento. Candoca é presa por desacato à autoridade, e Zé Paulino a liberta.

Cara e Coragem

Leonardo desmaia no cemitério, e Anita pede ajuda aos funcionários. Pat se declara para Moa. Alfredo comenta com Joca que está se envolvendo com uma mulher. Regina abre o cofre da Coragem.com com a ajuda de Kaká Bezerra. Jéssica tenta convencer Anita a desistir de ir à polícia. Lou observa Rico com Márcia e se lembra do beijo que trocaram. Lucas pressiona Jéssica para saber sobre a história dela com Duarte. Ítalo flagra Kaká na sala de inteligência da Coragem.com e pressiona o dublê. Moa termina com Andrea.

Pantanal

Zaquieu sente medo de Trindade. José Leôncio está disposto a ajudar Maria Bruaca na luta pelos seus direitos. Zaquieu alerta Trindade que Irma pode deixar o peão. Roberto e Renato pedem para Zuleica dizer a Tenório que eles querem voltar para São Paulo. Maria Bruaca conversa com advogada que a orienta em relação ao divórcio. Filó tem medo de Tenório agir com represália contra José Leôncio. Tenório avisa a Roberto e Renato que os filhos terão que se sustentar sozinhos. José Leôncio pede a Juma que nunca assine nada relacionado às terras da nora.

Poliana Moça

Roger afirma a Pinóquio que ele vai ser livre, que o boneco pode ser influenciador na empresa Luc4Tech e ajudar as pessoas. Poliana diz para o pai que Éric brigou com João e fugiu da escola. A filha de Otto pensa em reunir amigos em sua casa para ajudar a distrair Éric. Otto apoia a garota. Roger mostra a Pinóquio as peças que o transformará em um garoto real. Joana planeja seguir Sérgio achando que ele vai se encontrar com outra mulher. Raquel se despede da casa da família e se emociona. Claudia conta a Sérgio sobre o plano de Joana.

