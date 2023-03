Três pessoas são vítimas de acidente fatal na BR-163

Na manhã deste domingo (26), três pessoas morreram em um acidente fatal na BR-163, km 835, em Sonora, município a 362 km de Campo Grande. Entre as vítimas, estava uma criança, que era filha do casal.

De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 02:50 da manhã, um carro de cor preta, modelo GM Prisma, colidiu frontalmente com um caminhão branco, modelo Volvo/FH 500. O motorista do Prisma e os dois passageiros morreram, já o condutor do caminhão Volvo/FH 500 branco teve lesões leves.

As equipes de resgate da concessionária CCR MS Via e a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Coxim foram acionadas para prestar assistência no local do acidente. O condutor do caminhão, que sofreu apenas lesões leves, foi atendido pelas equipes de socorro e encaminhado para um hospital próximo para receber atendimento médico.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada oficialmente. O acidente causou congestionamento na rodovia, e a PRF recomendou que os motoristas evitem a região e procurem rotas alternativas. O tráfego está sendo desviado para a BR-419.

Segundo o Inspetor da PRF, Tércio Baggio, o motorista do caminhão foi autuado 12 vezes (somente pela PRF), em 2 anos. Após o atendimento do acidente, ele foi autuado por excesso na jornada.

Art. 67-C do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): “É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.”

Com informações João Gabriel Vilalba *Matéria atualizada às 15:40

