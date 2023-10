Médico réu por dirigir bêbado paga fiança R$132 reais e usará tornozeleira

O médico João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 29 anos, réu por dirigir embriagado e deixando a outra motorista com sérias lesões no quadril. Ele foi preso no dia 08 de junho, por ser reincidente em dirigir com a CNH vencida e se envolver em acidentes.

O habeas corpus foi concedido na última quinta-feira (13), mediante ao pagamento de R$132 mil reais e será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Ele conduzia uma caminhonete Volkswagen Amarok prata quando colidiu em um Toyota Corolla, de cor preta no Bairro Santa Fé. A condutora do outro veículo, uma mulher, de 28 anos, sofreu fratura grave no quadril e foi socorrida para a Santa Casa. Ela ficará sem andar por cerca de 90 dias.

Os outros dois acidentes de trânsito que ele se envolveu foram em 2017 e 2023,um deles resultando na morte de uma jovem.

