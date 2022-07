Neymar vai a julgamento por fraude em contrato com Barcelona

Neymar, Barcelona e Santos serão julgados em 17 de outubro por acusações de fraude e corrupção envolvendo a transferência do atacante brasileiro do Santos para o Barcelona em 2013, disse o grupo de investimento DIS, que move a ação, em uma declaração nesta quarta-feira (27).

De acordo com as informações da publicação, a promotoria considera que Neymar assinou, em 2011, “contratos simulados com o Barça, ignorando que os direitos do jogador pertenciam ao Santos e à DIS, grupo de empresários”. E, por isso, pede dois anos de prisão para o jogador, além do pagamento de multa de 10 milhões de euros (R$ 54,2 milhões) – o pedido da DIS é de cinco anos de prisão para o atleta, além da proibição de exercer a profissão pelo mesmo período.

O pai de Neymar, a mãe do atleta e a empresa de sua família, a N&N, também foram acusados no caso, juntamente com o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues, e com Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, então presidente e vice-presidente do Barcelona.

Neymar negou ter cometido um delito, mas em 2017, o Tribunal Superior da Espanha rejeitou recursos do jogador, de seus pais, da N&N e dos dois clubes, abrindo caminho para que o caso fosse julgado.

O processo passou do Tribunal Superior Nacional da Espanha para o Tribunal Superior de Barcelona e vem se estendendo há sete anos, desde a denúncia da DIS. A empresa ainda desejaria 150 milhões de euros (R$ 813 milhões) de indenização. Haverá sete sessões para resolver o caso até o dia 31 de outubro.

