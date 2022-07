Polícia de Mundo Novo apreende Micro-ônibus carregado com 7500 pacotes de cigarros

A Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo apreendeu ontem a noite (26), um Micro-ônibus que transportava cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista conseguiu fugir.

O veículo vinha em sentido contrário à viatura da PMA, quando, de repente, parou bruscamente. A ação levantou suspeitas da equipe que também parou seu veículo. O motorista saiu correndo, pulou o muro de uma residência e conseguiu fugir.

A equipe realizou diligências para encontrá-lo, porém, sem êxito. Após a vistoria dos policiais, foram encontrados 7.500 pacotes de cigarros. O veículo e o cigarro foram apreendidos. Os infratores, quando localizados, responderão por crime de contrabando. O veículo e o material apreendido foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo.

