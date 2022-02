Neymar tem R$ 200 mil roubados após golpe bancário e uma pessoa é presa

Neymar Jr. foi vítima de um roubo cometido por um funcionário terceirizado de um dos bancos em que o jogador possui conta e foi ressarcido pela instituição após o golpe. De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic-SP, o homem foi preso após realizar furtos em diferentes contas de pessoas famosas, incluindo o craque, que teve cerca de R$ 200 mil desviados.

Segundo reportagem do UOL, o delegado revelou detalhes em entrevista ao programa “Brasil Urgente”. “O caso do Neymar tem uma peculiaridade, porque quem fez o desvio foi um funcionário do próprio banco, um funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Eles tinham acesso a senhas que podiam fazer algumas movimentações bancárias”, em entrevista ao programa “Brasil Urgente”

“O que este rapaz preso fez? Pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiro da conta de pessoas famosas e com um poder aquisitivo alto. E essas pessoas não perceberam. Ele fez uma de R$ 10 mil depois outra R$ 10 mil, depois R$ 20 mil, depois R$ 50 mil… e aí totalizou R$ 200 mil”, prosseguiu Lopes.

O delegado disse ainda que muito provavelmente a conta da qual o dinheiro foi retirado é normalmente movimentada pelo pai de Neymar. “Quando descobriram, procuraram o banco. O banco ressarciu a vítima e foi ver quem fez isso”, finalizou à emissora.

(Com Uol Esportes)