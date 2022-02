”Cowboy de Aço” e Yeltsin são vencedores do Prêmio Paralímpicos

Os sul-mato-grossenses Fernando Rufino e Yeltsin Jacques foram vencedores do Prêmio Paralímpicos, maior premiação do paradesporto nacional, organizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). Os paratletas foram homenageados na noite desta terça-feira (8), em cerimônia realizada em São Paulo (SP).

O Prêmio Paralímpicos reconhece os feitos dos atletas que se destacaram nas competições ao longo de 2021. A eleição dos 24 vencedores, um por modalidade, foi feita por uma comissão interna do CPB, a partir de uma lista enviada pelas confederações responsáveis por cada uma das modalidades representadas na premiação.

O campo-grandense Yeltsin Jacques foi premiado na modalidade paratletismo, após fazer história na Tóquio-2020, com dois recordes quebrados. Ele garantiu o primeiro ouro do Brasil no paratletismo e o seu primeiro em Jogos Paralímpicos.

Natural de Eldorado e criado em Itaquiraí, Fernando Rufino recebeu a condecoração pela paracanoagem. O “Cowboy de Aço” chegou ao Japão no ano passado para brilhar e alcançou o maior feito da paracanoagem brasileira até hoje em Jogos Paralímpicos, conquistando a tão esperada medalha de ouro.

(Com assessoria)