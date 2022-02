FCO aprova mais de R$ 200 milhões para o setor rural de MS

CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou nesta quarta-feira (9), 75 cartas-consulta para financiamentos que contabilizam R$ 253,37 milhões em novos empreendimentos para Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar),, 13 cartas-consulta foram destinadas para o FCO Empresarial, somando R$ 14,28 milhões e outras 62 cartas-consulta para o FCO Rural, totalizando R$ 239,09 milhões. Entre os destaques estão os projetos aprovados nos setores de suinocultura, avicultura e irrigação.

Titular da Semagro, Jaime Verruck destaca que os recursos irão fomentar o setor rural de MS. “Observamos uma forte demanda tanto no setor empresarial como no setor rural. Nesta reunião, algumas áreas que nós temos trabalhado em Mato Grosso do Sul se destacaram, como os projetos de suinocultura, avicultura e de irrigação, mostrando uma forte expansão da produção de proteína no Estado. Também tivemos projetos de correção de solo, mostrando claramente que os produtores continuam investindo em tecnologia”.

Para o setor de suinocultura, foram aprovados 18 novos projetos, que somam R$ 138,28 milhões e serão destinados aos municípios de Laguna Carapã, Rochedo, Bataguassu, Rio Brilhante, Vicentina, Bandeirantes, Jateí, Ivinhema, Glória de Dourados e Dourados.

Na avicultura, 3 projetos foram aprovados, totalizando R$ 26,05 milhões, em empreendimentos nos municípios de Aparecida do Taboado e Sidrolândia. Para o setor de Irrigação, foram aprovados 4 projetos no valor R$ 14,09 milhões, em Novo Horizonte do Sul, Maracaju, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo.

Verruck ressalta que Mato Grosso do Sul possui R$ 2,4 bilhões provenientes do FCO no ano de 2022. “Pela demanda sinalizada no mês de janeiro e agora em fevereiro, nós não teremos nenhum problema na aplicação de 100% dos recursos como tem sido nos últimos anos. O objetivo é atender essencialmente às pequenas empresas, atender as atividades emergentes em Mato Grosso do Sul, atender a 100% dos municípios com operação do FCO e estimular os pequenos empresários para que avancem nas suas atividades”, finalizou o secretário.

(Com assessoria)