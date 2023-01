NBA: Nuggets amassa o Suns e segue firme liderança da conferência Oeste

O Denver Nuggets continua firme como a melhor campanha da NBA (National Basketball Association) na temporada regular de 2023/23. Na noite de ontem (11), jogando em casa, o Nuggets atropelou os Phoenix Suns por 126 a 97. Com esse resutado, o time e Denver consegue a sua quarta vitória consecutiva e se mantêm na liderança da conferência Oeste.

Conforme dados da Espn, esse foi a oitava vitória de dez jogos disputados na NBA.

O jogo.

A partida foi tranquila para o Denver Nuggets, que não contaram com os astros Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton, que se recuperam de lesão. O primeiro quarto, o time de Denver saiu na frente, vencendo por 34 a 28. Já no segundo período, o Denver elevou o placar para 70 a 54 para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Jokic já flertava com o triplo-duplo, colecionando rebotes e levando o público a loucura, distribuindo assistências. Com o jogo controlado, o terceiro quarto da partida terminou em 30 a 21 para Denver Nuggets.

Com o placar tranquilo, Michael Malone tirou Jokic da partida e a equipe de Denver diminuiu o poder ofensivo, mas conseguiram finalizar o jogo em 126 a 97. Essa foi a 11º vitória seguida em casa de Denver na temporada da NBA.

Acompanhe as estatísticas da partida:

Denver Nuggets

Nikola Jokic: 21 pontos, 18 rebotes e 9 assistências;

Bones Hyland: 21 pontos, 1 rebote e 4 assistências;

Phoenix Suns

Torrey Craig: 16 pontos e 5 rebotes;

Josh Okogie: 14 pontos, 9 rebotes e 5 assistências;

Próximos jogos:

Os Nuggets viajam para Los Angeles, onde enfrentam o LA Clippers. A partida será no sábado (14), a partir das 23h (horário de MS). Antes disso, na sexta-feira (13), os

Phoenix Suns visitam o Minnesota Timberwolves, às 21 (horário de MS)

