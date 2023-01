Balneário de Três Lagoas voltará a funcionar neste próximo final de semana

O Balneário Municipal, Miguel Jorge Tabox de Três Lagoas, cidade localizada a 327 km da Capital está interditado desde o último dia 06 após ataques de piranhas aos banhistas e voltará abrir os portões neste sábado (14), após trabalhos especializados feitos no local.

Segundo o chefe do executivo, Ângelo Guerreiro (PSDB), a medida para interdição se deu porque em dezembro foram mais de 20 notificações de ataques de piranhas. Na última semana equipes de mergulhadores trabalharam no local, recolheram mais de 23 piranhas e já há dias estão sem capturar nenhuma, e por este motivo o prefeito fez novo vídeo nas redes sociais avisando sobre a reabertura do Balneário para este final de semana.

O prefeito confirmou que a secretario de desenvolvimento econômico junto com PMA fizeram alguns estudos e limpeza com redes no local capturando os animais que estavam entre a rede de contenção e a praia. Outra medida tomada foi reforçar as redes que cercam o local.

