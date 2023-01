Preços continuam a oscilar e combustível apresenta variação na Capital

Os combustíveis seguem apresentando constantes oscilações nos valores de comercialização em Campo Grande, portanto o Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul divulgou nova pesquisa de preços. Devido a grande quantidade de estabelecimentos, as pesquisas são feitas por região.

A Superintendência já havia pesquisado os preços de combustíveis nas saídas para Aquidauana e para Rochedo. Na pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12), as equipes visitaram 37 postos na saída para Cuiabá e rota Três Lagoas, nos dias nove e 10 de janeiro. Foram verificados os preços de produtos como gasolina, etanol e diesel S 500 e S10 aditivados e comuns, nas modalidades de pagamentos a vista e com a utilização de cartões de débito e crédito.

A maior variação de preços foi de 13,99% no Diesel S 10, para pagamento com cartão seja de credito ou de débito e foi encontrada na rota das Três Barras, enquanto na saída para Cuiabá a variação mais considerável (13,55%) está nos preços do etanol, nas mesmas modalidades de pagamento.

Na rota Três Barras, o valor mais alto para comercialização do diesel S 10 (R$ 7,17) para pagamento tanto em dinheiro como nos cartões de débito e crédito foi registrado em posto na rua Brasilândia, bairro Tiradentes, enquanto o menor preço do produto (R$ 6,29) está no estabelecimento da avenida do Poeta Manoel de Barros. Já, a menor variação (0,45%) foi constatada em relação ao diesel S 10 aditivado para pagamento em dinheiro custando R$ 6,69, em auto posto da avenida Afonso Pena e por R$ 6,72 , também em posto da avenida.

Em relação à saída para Cuiabá, a maior variação de preço foi de 13,55% do etanol com o pagamento por cartão de crédito, sendo o maior valor de R$ 4,19em posto da avenida Mato Grosso, Carandá Bosque, e o menor valor de R$3,69 em estabelecimento da avenida Coronel Antonino. A menor diferença, de 2,84% está no etanol aditivado, no crédito, sendo o maior valor de R$3,99 em posto da rua Vitório Zeolla e o menor valor, de R$3,88 em posto no bairro Coronel Antonino.