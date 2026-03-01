Naviraiense defende liderança contra lanterna Águi Negra em rodada decisiva que agita o Sul-Mato-Grossense neste domingo

Confrontos deste domingo podem definir classificados, rebaixados e mudar a parte de cima da tabela na reta final da fase de grupos

Neste domingo (1º), a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol entra em um momento decisivo , com quatro partidas simultâneas que podem mexer diretamente na classificação. O líder Naviraiense enfrenta o lanterna Águia Negra, em duelo que vale muito mais do que três pontos na reta final da fase de grupos.

A rodada é considerada crucial para a definição dos classificados às quartas de final e também para os clubes que tentam escapar da parte de baixo da tabela. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto os times do 3º ao 6º lugar disputam as quartas de final em jogos de ida e volta.

Na liderança, o Naviraiense soma 15 pontos e tenta confirmar a melhor campanha da primeira fase. Logo atrás aparece o Operário, com 14 pontos, embalado após vitória por 3 a 2 sobre a Associação Atlética Bataguassu.

Todas as partidas deste domingo acontecem às 15h. Em Costa Rica, no Estádio Laertão, o Costa Rica recebe o Corumbaense em confronto direto por vaga na próxima fase.

Em Campo Grande, no Jacques da Luz, o Pantanal SAF enfrenta o Ivinhema tentando deixar a parte de baixo da tabela. O time da Capital entra pressionado e precisa vencer para não correr risco de terminar a rodada na lanterna.

No Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra encara o Naviraiense tentando evitar a última colocação. Mesmo sendo um dos clubes mais tradicionais do Estado, com quatro títulos estaduais, a equipe tem apenas 7 pontos e 29% de aproveitamento.

Já em Dourados, no Douradão, o Dourados Atlético Clube enfrenta o Aquidauana em meio a mudanças no comando técnico. O DAC chega para a rodada após a saída do treinador Claudemir Sturion, que permaneceu menos de 20 dias no cargo.

Antes do início da rodada, a classificação é a seguinte:

Naviraiense (1º), Operário (2º), Associação Atlética Bataguassu (3º), Ivinhema (4º), Corumbaense (5º), Dourados AC (6º), Aquidauana (7º), Pantanal SAF (8º), Costa Rica (9º) e Águia Negra (10º).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.