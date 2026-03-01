Carro capota após bater em veículo estacionado no bairro Tiradentes, em Campo Grande

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento a duas pessoas que estavam no HB20, ambas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local

Um Hyundai HB20 capotou após colidir contra um veículo estacionado pouco antes da meia-noite deste domingo (1ºo), na Avenida José Nogueira Vieira, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O carro teria atingido a traseira de um Renault Captur que estava estacionado na via. Após o impacto, o HB20 acabou capotando. Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado a colisão ou se o motorista perdeu o controle da direção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento a duas pessoas que estavam no HB20. Elas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

Moradores da região afirmam que acidentes são frequentes no trecho e cobram providências para aumentar a segurança na avenida. Entre as medidas sugeridas estão a instalação de semáforo ou redutores de velocidade. Segundo relatos, a falta de sinalização e o excesso de velocidade têm contribuído para novas ocorrências no local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.