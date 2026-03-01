Segurança atingido com tiro em tabacaria morre em Campo Grande

Confusão durante a madrugada terminou com disparos em frente ao estabelecimento; duas adolescentes ficaram feridas e atiradores fugiram

Na madrugada deste domingo (1º, o segurança João Alex Vieira, de 37 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante uma confusão em uma tabacaria na Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Duas adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram atingidas pelos disparos.

A confusão teria começado dentro do estabelecimento e provocou correria entre as pessoas que estavam no local. Após a briga, alguns envolvidos deixaram a tabacaria, mas teriam ameaçado voltar.

Minutos depois, homens armados retornaram e efetuaram vários disparos em frente ao local, atingindo quem estava na área externa. João Alex, que não estava trabalhando no momento, foi baleado na cabeça e caiu na calçada. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Ainda não há informaçoes sobre a motivação do ataque a tiros na tabacaria. As duas adolescentes feridas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon. Uma delas sofreu ferimento na região do olho, mas ainda não há confirmação se foi atingida por tiro ou por estilhaços.

Na manhã deste domingo, o local ainda apresentava sinais da confusão, com manchas de sangue na calçada, copos espalhados e marcas do isolamento feito durante o atendimento da ocorrência.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue em investigação para identificar os autores e esclarecer o que motivou o ataque.

