Na prorrogação, Lakers vencem os Wolves de virada e estão nos playoffs da NBA

Em um jogo eletrizante, o Los Angeles Lakers levou a melhor em cima do Minnesota Timberwolves, na prorrogação por 108 a 102 e avança para os playoffs da NBA (National Basketball Association). A equipe da Califórnia aguara o seu adversário, que sairá da partida entre New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder.

O grande destaque dos Lakers, LeBron James, contribuiu com um duplo-duplo de 30 pontos e 10 rebotes; além disso, o ‘Rei’ deixou seis assistências na partida. O seu colega de time, Anthony Davis, também foi atrás do seu duplo-duplo: anotou 24 pontos e 15 rebotes.

Já do outro lado, pelo Timberwolves, Karl-Anthony Towns foi o cestinha da partida ao anotar 24 pontos, além de ter cravado 11 rebotes e cinco assistências. O seu parceiro de time, Mike Conley veio logo atrás, com 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

