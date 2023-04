Deputado federal Dagoberto assume vice-liderança da bancada na Câmara

Dagoberto Nogueira foi escolhido como vice-líder da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), na Câmara Federal. A indicação ocorreu na tarde desta terça-feira (11). O deputado assume mais a Coordenadoria do PSDB, na Comissão Mista de Orçamento, onde representará a bancada do Partido nas votações e tramitação do orçamento anual da União e dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição.

A Comissão Mista composta por deputados e senadores, decide o orçamento do ano subsequente, e o deputado Federal é quem fará o encaminhamento do voto do partido, “o que para mim é uma honra”, declarou Dagoberto.

Nomeado também como titular da notável e representativa Comissão de Tributação e Finanças, o parlamentar ressalta a importância dessa indicação, justamente no momento em que a Casa de Leis discute a construção da Reforma Tributária.

“A reforma passa por essa comissão para análises, com a condição de modificar ou aceitá-la em seu texto original, e somente depois seguir para discussão e votação no plenário”, explicou, concluindo que “todas essas incumbências são importantíssimas, o que demonstra a confiança do partido em mim e, obviamente, farei de tudo para corresponder a essa honra”, explicou.

Suplente

O mandatário também assume como membro-suplente as comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS).

Experiência

O deputado Federal que foi de forma múltipla prestigiado pelo PSDB, partido que recentemente o acolheu para a disputa do seu quinto mandato, contabiliza um marco histórico na política sul-mato-grossense.

Depois de mais de 30 anos no PDT-MS, Dagoberto se filiou ao PSDB-MS e disputou a acirrada eleição de 2022, quando acabou eleito com mais de 48 mil votos.

Diante de tantas conquistas, o parlamentar irá se empenhar para corresponder à honra e confiança recebidas de seus eleitores e do próprio partido.

“Não restam dúvidas, que para mim é uma honra ter recebido essas incumbências do PSDB. Estou há pouco tempo nesse partido e, mesmo assim, recebi esse prestígio por meio dessas honrosas nomeações, para assumir a vice-liderança desse respeitado partido, e também como coordenador da Bancada de Orçamento, que é a principal comissão do Congresso Nacional”, finalizou.

