UEMS abre processo seletivo com ingresso por meio de histórico escolar

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo permanente 2023. O ingresso será feitor por meio do “Histórico Escolar” e é destinado ao preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação, que estão em lista de espera. As vagas são para 42 cursos graduação.

As inscrições são gratuitas e exclusivamente pela internet, até às 23h59 do próximo domingo (16), horário de Mato Grosso do Sul.

Para se inscrever o candidato deve preencher o Formulário de Inscrição e anexar o Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, obtido mediante a participação no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), emitido pelas instituições certificadoras (Secretarias Estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

Os candidatos classificados serão convocados conforme a disponibilidade de vagas em cada curso. A convocação será exclusivamente por meio de editais com datas, horários e locais especificados.

Caso a inscrição não seja efetivação o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 3902-2516 ou pelo e-mail [email protected], para verificar o ocorrido. Dúvidas e informações adicionais podem ser respondidas pela Divisão de Ingresso Discente da UEMS via telefone (67) 3902-2516 ou por meio eletrônico no e-mail [email protected]

