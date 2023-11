Na estrada: Lusa vai até Corumbá para confronto importante fora de casa

A Portuguesa embarca rumo à Corumbá – 426 km distantes da Capital – nesta sexta-feira (3/10) para seu 3º desafio na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023. O jogo será contra o Corumbanese, às 18 horas de sábado (4/10), no Estádio Arthur Marinho.

Caso vença, o time mantém o aproveitamento total na competição e dispara na liderança. Após alcançar o feito contra o Misto na rodada passada, em que com o placar de 8×1 carimbou a maior vitória da história da Lusa e a maior goleada da Série B nas últimas temporadas, a ideia é manter o pé no chão para enfrentar os novos adversários.

“Foi bom, mas é página virada. O foco desde que nos reapresentamos é no Corumbaense, que é um time forte, de tradição e com uma torcida que faz a diferença. Mas nos preparamos da melhor maneira possível e queremos fazer um grande jogo fora de casa. Definitivamente estamos fora da nossa zona de conforto”, diz o técnico Glauber Caldas.

O último treino lusitano será realizado na Capital do Pantanal na manhã de sábado. Desta vez a partida não será transmitida pela LUSA TV | MS mas terá o apoio do Canal FUTCORUMBÁ.

Reforços de peso

Nesta semana, o centroavante Anderson Cavalo e o zagueiro Felipe Codô foram oficialmente apresentados e na terça-feira já estavam presentes nas ativações físicas e táticas. Ambos estão à disposição do treinador para compor o time na partida.

A Portuguesa conta com o apoio de Amireia Pajoara, Sicredi, Capital Saúde, VM Sports, Mega Stands, Mob Seguros e UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul).

Com informações do ASCOM Lusa MS.

