Caminhão tomba após colidir com veículo e pega fogo na BR-262

Uma carreta tombou e pegou fogo, após colisão com um veículo de passeio na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O motorista do caminhão escapou ileso do acidente.

Conforme informações de testemunhas que presenciaram o acidente, o Chevrolet Tracker estava saindo do Condomínio Terras do Golfe, e em momento que o motorista acessava a rodovia, o caminhão que estava no sentido Ribas do Rio Pardo, atingiu o carro de passeio. Após a colisão, o motorista da carreta tentou manobrar, mas não conseguiu, ocorrendo o tombamento na rodovia.

Ainda conforme relatos de motoristas no local, o fogo no veículo se iniciou e o motorista do caminhão conseguiu sair do veículo, pela janela. Apesar do susto, o motorista foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e passa bem. Já a condutora do carro de passeio, não sofreu nada.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente, garantindo a segurança dos pedestres e motoristas que passavam pela região. A pista chegou a ficar interditada por algumas horas, até a retirada dos veículos.

