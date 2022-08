“Mundial eu tenho” rebate Luíz Adriano em postagem

Luíz Adriano movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira ao rebater um torcedor do Palmeiras, seu ex-clube. O atacante, que defendeu o Verdão entre 2019 e 2022, foi provocado por ter perdido um pênalti a favor do Antalyaspor Kulubu, da Turquia, sua atual equipe. Na resposta o jogador disse “Mundial eu tenho”.

Pouco depois de comentar a publicação, o atacante compartilhou uma foto na sua conta do Instagram ao lado da taça do Mundial. “Sei que não dia de #tbt mais é dia de #tb. Boa noite a todos e uma ótima semana, beijos. Vem que dá tempo”, escreveu o jogador na legenda.

A provocação de Luiz Adriano faz referência ao fato de o Palmeiras não ter um Mundial formalmente reconhecido pela Fifa. O clube trata a Taça Rio de 1951 como uma conquista equivalente ao Mundial.

Luiz Adriano estreou pelo Palmeiras em 2019 e, ao todo, defendeu o time em 104 partidas, marcando 32 gols e dando nove assistências. O atacante foi fundamental na temporada 2020, com as conquistas do Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil.

No entanto, o jogador teve uma queda em seu rendimento. Dessa forma, sua relação com a torcida ficou desgastada, o que ficou pior com as reações do atacante, que volta e meia fazia questão de responder os torcedores.

Essa não foi a primeira vez que Luiz Adriano provocou o Palmeiras fazendo alusão ao Mundial. Poucos dias após a derrota da equipe para o Chelsea na última edição da competição, o atleta mandou uma mensagem para uma torcedora dizendo “E aí, sem Mundial”.

O contrato de Luíz Adriano com o Palmeiras era válido até junho de 2023, mas rescindiu com o Verdão para ser transferido ao Antalyaspor Kulubu, da Turquia. No clube, acumula 17 jogos, quatro tentos e duas assistências.

