Mundial de Atletismo: Letícia Oro ganha medalha de bronze

A atleta Letícia Oro Melo se classificou em terceiro lugar conquistando a medalha de bronze no salto em distância no Mundial de Atletismo realizado neste domingo (25). Durante o primeiro salto a medalhista atingiu 6,89m e garantiu a décima quinta medalha em nome da seleção brasileira para os mundiais.

No restante da prova a atleta acabou queimando os saltos, porém a primeira largada foi o suficiente para se classificar. As campeãs mundiais foram: a alemã Malika Mihambo e Ese Brume, ambas com 7,12m e 7,02 m.

Letícia se destaca trazendo a segunda medalha para o Brasil durante este Mundial, levando medalha com a atleta Alison do Santos que levou ouro para o Brasil na categoria de 400 metros com barreiras.

Com informações do site Olimpíada todo dia.