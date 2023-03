Mulheres decidem comemorar seu dia Internacional disputando jogos

Cerca de 80 mulheres decidiram realçar a importância do Dia Internacional da Mulher (08) para a mulher desportista. Elas formaram as equipes “As Panteras”, “As Guerreiras”, “As Iluminadas” e “As Poderosas”, e estarão disputando oito modalidades de jogos de quadra e de salão.

As competições estarão sendo realizadas entre os dias 9 e 11 de março nas dependências da AABB-Associação Atlética do Banco do Brasil de Campo Grande, localizada no Parque dos Poderes. “Todas as mulheres inscritas são associadas ao clube”, conforme informação da Coordenadora do evento, Lecir Marques, que, também, é vice-presidente da AABB.

No dia 09, quinta-feira, os jogos começam às 17h, com Lançamento de Pelota. Na sequência, às 17h30, Tênis de Quadra; 18h, Vôlei de Praia; 20h, Bozó e Dominó. Dia 10, sexta-feira, às 14h, Tênis de Mesa; às 17h30, Tênis de quadra; às 20h, Baile das Rosas, com a Banda BM2; e às 22h, Desfile de Moda no baile.

Dia 11, sábado, 7h30, Beach Tênis; 8h, Voleibol Adaptado; 8h, final Tênis de Quadra; 8h, final Vôlei de Praia; 12h, premiação das vencedoras com medalhas e o troféu para a equipe campeã, com melhor pontuação em todos os jogos. Às 12h30, almoço dançante com a Banda BM2.

A arbitragem fica por conta dos professores da AABB e, segundo o presidente do Clube, Márcio Modesto, "as competições destacam a importância da mulher no esporte, já que temos muitas delas em cerca de 15 modalidades esportivas apoiadas pala AABB".

Com informações da assessoria