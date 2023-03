Flamengo x Fluminense: confira onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Fluminense entram em campo na noite desta quarta-feira (8), às 20h10 (de MS), no Maracanã, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão da Band e BandSports.

Na 11ª rodada do Estadual, o Flamengo e o Fluminense ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente. É crucial manter essas posições, já que as duas primeiras garantem a vantagem do empate na semifinal do Carioca. O Vasco é uma ameaça caso haja um perdedor no clássico de hoje à noite.

Com sua vaga na próxima fase já garantida, o Flamengo precisa apenas de um empate. No entanto, Vítor Pereira, o treinador da equipe, chega pressionado após uma sequência de derrotas, incluindo a Supercopa, o Mundial e a Recopa, bem como o clássico contra o Vasco, que resultou na perda da invencibilidade do Rubro-Negro.

Já o Fluminense só não vai às semifinais se Volta Redonda e Botafogo vencerem e tirarem a diferença no saldo de gols. Vivendo boa fase, o time de Fernando Diniz chega com cinco vitórias.

Prováveis escalações

O mistério da parte rubro-negra dá o tom decisivo que o clássico tem. O técnico Vítor Pereira não montou time titular e nem deu muito indício das escolhas que fará no treino da véspera, na última terça. Há expectativa, porém, por um esquema com três zagueiros que deve dar espaço a Rodrigo Caio.

Time provável: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo (Léo Pereira); Matheuzinho (Varela), Vidal, Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol

O técnico Fernando Diniz não deve promover mudanças para repetir a escalação que venceu os últimos dois jogos, contra Portuguesa-RJ e Bangu. O técnico ainda deve ter reforço no banco: Lima treinou normalmente e volta a ficar à disposição após ser pai – o meia não viajou para Brasília para acompanhar o parto do bebê.

Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

