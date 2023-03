Preços de combustíveis na região saída para São Paulo variam em 18,04%

O Procon/MS desenvolveu uma mais recente pesquisa de preços de combustível na região de saída para São Paulo, em Campo Grande. A pesquisa foi realizada nos dias 3 e 6 de março abrangendo 27 postos de combustíveis com foco nos valores de comercialização de gasolina, etanol e diesel S 500 e S10. Confira aqui a pesquisa

Na rota da região saída São Paulo, a maior variação encontrada foi de 18,04% na gasolina aditivada, com pagamento no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 5,89 registrado no Auto Posto Manções – Platinão (rodovia BR 163 KM 484 –Zona Rural), e o menor de R$ 4,99 no Posto Bonatto Ltda (avenida Costa e Silva, 2560).

A menor variação foi de 1,36% em relação ao etanol aditivado para pagamento no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 3,74 nos postos Katia Locatelli (avenida Costa e Silva, 14, Jardim América) e Sem Limites (avenida Costa e Silva, 930). Já o menor valor, de R$ 3,69, está no Posto Cidade Morena (avenida Eduardo Elias Zahran, 1727).

Comparativo

É oportuno destacar que as maiores variações, comparando os preços verificados no dia 25 de janeiro e os atuais, foram de 8,43% da gasolina aditivada e 8,32% da gasolina comum nas modalidades dinheiro e débito. E a menor variação foi de 0,51% do etanol aditivado no crédito.

Destacamos que dos 08 itens comparados, 04 tiveram decréscimos (diesel S500 comum, diesel S500 aditivado, Diesel S10 comum e diesel S10 aditivado), nas modalidades de pagamento em dinheiro, débito e crédito. Veja aqui o comparativo

