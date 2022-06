Semana inicia com interdições nas principais ruas da Capital

A semana iniciou com novas interdições em ruas da região central de Campo Grande, na manhã de hoje (13), as equipes do Reviva interditaram o cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, o local passa por obras de remendo previstos.

A previsão é que o trecho seja liberado na próximo quarta-feira (15), por isso a Agetran (Agência Municipal do Trânsito) está no local prestando orientações do condutores, e recomenda que optem por rotas alternativas.

Com as interdições o trânsito no cruzamento entre as ruas 7 de Setembro e Rui Barbosa, estão recebendo um fluxo maior de condutores.

Na rua Rui Barbosa, alguns pontos seguem interditados para obras de recapeamento, por isso pedestres e condutores devem ter atenção redobrada.

Obras

A revitalização do centro inclui mais de 21 km de vias requalificadas, com padronização de calçadas, instalação de mobiliário e plantio de árvores e plantas no quadrilátero composto pelas avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, e a Av. Calógeras e Rua José Antônio. As ruas Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco serão revitalizadas até a Rua Joaquim Nabuco, no antigo Terminal Rodoviário.

