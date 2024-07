Sábado amanhece com mínima de 11 °C em Campo Grande e previsão é de mais frio para MS

Os termômetros amanheceram lá embaixo em todas as cidades de Mato Grosso do Sul, devido a frente fria que passa sobre o estado desde o início da semana. Neste sábado, a mínima foi de 11°C em Campo Grande e o tempo deve permanecer nublado e bastante frio em todo o Estado.

De acordo com a meteorologia, a sensação térmica na Capital foi de 9°C. O sol deve aparecer em algumas horas do dia, mas o frio deve continuar obrigado a população a usar casaco.

Em grande parte do Estado, a previsão é de tempo estável com variação de nebulosidade. Nas regiões sul, sudeste e sudoeste o tempo deve ficar mais fechado e as temperaturas mais baixas, com máximas que não devem ultrapassar os 15°C.

Já nas regiões norte e bolsão, os termômetros podem alcançar os 27/29°C. Em Campo Grande, a máxima prevista para hoje é de 25°C. Ponta Porã foi a cidade mais fria de MS, com temperatura na casa dos 6°C. Corumbá, acostumada com calor, a mínima foi de 7°C.

