Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo cedo, meu cristalzinho, sua intuição estará tinindo e pode enviar avisos importantes. Mas nem tudo é perfeito e vai ser preciso uma dose extra de paciência para não sair por aí brigando com o mozão ou com pessoas queridas, principalmente por causa de grana. Os impulsos consumistas também dão o ar da graça, mas é melhor ter cuidado e esconder o cartão para não se arrepender das comprinhas mais tarde. Ao longo do dia, o astral se torna mais leve, mas ainda pede cautela, inclusive no trabalho. Se já encontrou o amor da sua vida, evite exagerar no ciúme. Capriche na sensualidade para fisgar quem deseja ou esquentar o romance e driblar as brigas.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A terça começa tranquila e você pode melhorar o relacionamento com pessoas próximas, seja no serviço, nas amizades ou com o mozão. Pena que as coisas mudam ainda pela manhã e as diferenças com o pessoal de casa podem azedar. Se ficar incomodado com alguma coisa, Touro, pode ser uma boa segurar a língua e deixar pra tratar do assunto mais tarde. O trabalho vai render mais se buscar a harmonia e a convivência pacífica com os colegas, negociando as diferenças para chegar a um bom resultado. Se conseguir driblar o ciúme, as coisas vão fluir bem com o mozão. Tudo indica que pode se dar bem na paquera se contar com uma ajuda da galera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa o dia com foco total nas tarefas e pode até conquistar a admiração de colegas ou superiores com todo esse esforço. Mas nem tudo é perfeito, Gêmeos, e será preciso muita atenção para evitar problemas com a comunicação, seja por falar demais ou de menos. Confira várias vezes as informações que receber, veja se não esqueceu de anexar algo importante antes de mandar um email… A boa notícia é que esforço e comprometimento podem compensar uma pisada na bola. Cuide do seu corpo: evite se sobrecarregar e procure comer direito. Você pode se chatear com a rotina do romance, mas não desconte isso no mozão. Fofocas podem atrapalhar a paquera.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Seu bom humor e jeito descontraído vão contagiar as pessoas logo cedo, Câncer, seja em casa, no romance ou no serviço. Mas é nas finanças que você vai precisar de cautela redobrada, seja para não cair no conto do vigário ou para evitar prejuízo ao misturar dinheiro e amizade. O astral melhora ao longo do dia e você vai contar com simpatia e criatividade para dar conta do trabalho. Mantenha os pés no chão e converse mais antes de investir em um negócio que parece maravilhoso, mas é furada. Na paquera, você vai brilhar e arrasar! Vai ser difícil encontrar alguém que resista ao seu charme, bebê. Sair da rotina pode ser maravilhoso para a vida a dois.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Seu lado prático vai dar o tom logo cedo, Leão, e você pode encontrar disposição até para fazer algumas mudanças em casa. Quem tem planos para reforma, troca de endereço ou consertos maiores, pode contar com as melhores vibes pela manhã. Como nem tudo é perfeito, um astral meio tenso pode atrapalhar a convivência com os colegas. A dica é ceder em algumas coisas e não exigir que tudo seja só do jeito que você quer, Leão. Pode receber notícias sobre herança ou negócio que estava emperrado. Você e o mozão vão se entender agora, mas vale controlar o ciúme para manter a paz na relação. Se ainda não esqueceu um ex, pode ter sorte ao dar uma segunda chance.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa a terça mais falante do que o normal, Virgem, e pode se entender com os colegas se apostar no diálogo. Mas o astral muda e talvez algumas esperanças não se concretizem, o que pode azedar sua manhã. Só não deixe que isso abale sua confiança porque tudo passa, meu cristalzinho. Planos para um passeio ou viagem rápida podem enfrentar problemas. A impulsividade pode crescer no final da tarde, mas vale apostar na cautela, especialmente em seus relacionamentos. A paquera promete novidades e você pode engatar um lance mais sério. Já com o mozão, palavras gentis e programa mais animado serão perfeitos para levantar o ânimo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você tem tudo para brilhar ao lidar com assuntos ligados a dinheiro logo cedo, meu bem. Aliás, as finanças podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje, mas como dinheiro não dá em árvore, o jeito é fazer a sua parte e correr atrás dos resultados que deseja, tá? Já as amizades passam por alguma turbulência e, se vinha se desentendendo com alguém, ou se enfrentou uma decepção, esses laços podem se romper de vez. A saúde precisa de uma atenção extra da sua parte no final da tarde: ouça os avisos que o seu corpo manda! A possessividade pode se transformar em um problema e atrapalhar a paquera. Se tem compromisso, leve as coisas de maneira mais descontraída.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje, você conta com energia extra para encarar qualquer desafio! A sorte pode sorrir para você logo cedo e o seu carisma será um trunfo importante pra melhorar a convivência com colegas e pessoas próximas. Mas nem tudo vai correr às mil maravilhas, meu cristalzinho. No trabalho, tente pegar leve enquanto corre atrás dos seus objetivos passar por cima de alguém nunca é o melhor caminho para o sucesso. Podem surgir algumas farpas em seus relacionamentos, seja com o mozão ou com outras pessoas próximas. Pegue leve nas críticas, tá? Se quer fisgar aquele contatinho especial, ouça os conselhos dos amigos e peça uma mãozinha.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A vontade de ficar no seu canto tem tudo para crescer, Sagita, e se trabalha em home office ou em um negócio familiar, vai nadar de braçadas! Mais tarde, porém, o trabalho pede atenção redobrada, especialmente com distrações. Também vale ter cautela com exageros e com informações que chegam erradas. Melhor não prometer mais do que consegue cumprir, caso contrário, vai enfrentar cobranças, bebê. A carreira ganha um impulso das estrelas mais tarde, mas mantenha os pés no chão se quiser conquistar o reconhecimento que merece. Tanto o romance quanto a paquera pedem mais cuidado e delicadeza, mas talvez seu foco esteja em outras coisas hoje.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As estrelas trazem um astral mais esperançoso e descontraído logo cedo, sinal de que você começa esta terça com a corda toda para batalhar pelos seus sonhos, Caprica! Mas já aviso que há sinal de tensão no céu mais tarde e isso pode se refletir em alguns relacionamentos, especialmente se já tem compromisso. Abra o coração e procure esclarecer o que estiver incomodando, mas se não tiver jeito, talvez seja hora de colocar um fim no romance ou rever os laços com quem não traz nada de bom para a sua vida. Ainda bem que há sinal de descontração à noite, o que pode ser a chave para fazer as pazes com o mozão ou fisgar de vez aquele contatinho novo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Todo o seu foco estará concentrado na vida profissional logo cedo e tanto esforço será a chave para encher o bolso, meu cristalzinho. É hora de colher os frutos de tudo o que você tem feito nos últimos tempos! Mas, embora as coisas andem às mil maravilhas na carreira, os relacionamentos pessoais enfrentam problemas. Cuidado com o excesso de apego ou mágoas do passado, ficar revivendo uma e outra vez essas lembranças é o bastante para desgastar a convivência com qualquer um, seja da família ou não. Com o mozão, o ciúme e as cobranças serão os maiores desafios. Com tanta coisa, talvez seja melhor deixar a conquista para outro dia porque vai faltar foco.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, vai sobrar otimismo para lidar com as situações do dia a dia, inclusive no trabalho. A curiosidade também cresce e você pode aprender mais do que imagina trocando experiências com os colegas, Peixes. Só tente concentrar a atenção no trabalho e não perca tempo com conversinha fiada porque há risco de se distrair facilmente. Aliás, o risco de perder informação importante no serviço é real oficial cuidado! A boa notícia é que os relacionamentos entram em destaque mais tarde e tudo indica que a rotina não será um problema hoje se já tem compromisso. Se depender das estrelas, pode se surpreender com um novo contatinho e arrasar na conquista!