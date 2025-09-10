Carga de R$615 mil em produtos contrabandeados é apreendida em Laguna Carapã

Três veículos foram interceptados e dois homens presos durane ação na MS-379



Mercadorias de origem estrangeira avaliadas em R$ 615 mil foram apreendidas nesta terça-feira (9) em Laguna Carapã, durante uma operação do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) que resultou também na prisão de dois homens, de 26 e 43 anos.

A apreensão ocorreu na MS-379, entre Laguna Carapã e Dourados. Três veículos transportavam os produtos contrabandeados do Paraguai. Um VW Voyage foi abandonado próximo a uma área de mata, enquanto um GM Vectra foi abordado por policiais na região do distrito de Nova América, em Caarapó.

O terceiro carro, um GM Zafira, acabou interceptado na zona rural de Laguna Carapã, com apoio de helicóptero. Entre os itens recolhidos estão caixas de cigarros eletrônicos, celulares e outros aparelhos eletrônicos.

A carga e os veículos foram levados à Delegacia da Receita Federal em Ponta Porã.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram