Sesc Cultura tem cinema, apresentações do circuito “Cena Aberta” e atividades infantis

Semana com muito cinema e teatro na programação do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio. Na terça-feira (29), às 19h, o Cine Sesc exibe “Tel Avivi em chamas”, a história de um jovem palestino ambicioso e sonhador que se torna um escritor de novela. Com direção de Sameh Zoabi, o longa tem classificação indicativa 12 anos.

Quarta-feira (30), tem sessão em parceria com a Aliança Francesa, com exibição de “Allons enfants”, um convite a explorar a jornada de jovens talentos transcendendo os limites físicos, a autodescoberta e o crescimento pessoal através da arte e da expressão da dança hip hop.

A partir de quarta, um circuito intenso de apresentações do projeto “Cena Aberta”, com entrada gratuita, sujeita à lotação dos espaços. No dia 30, às 19 horas, o espetáculo será “Seco”, um processo cênico colaborativo vivenciado pelo Grupo Fulano di Tal, com classificação indicativa 14 anos. Com a mesma classificação, na quinta-feira (31), será apresentada a peça “Destemperança20”, expondo os desafios de tornar-se adulto nas relações e na vida.

Na sexta-feira (01/09), serão duas sessões. Às 17 horas, o espetáculo sensorial “O que os olhos veem o coração sente?” , que traz em cena atores e atrizes com deficiência visual e aborda a temática da acessibilidade.

Às 19 horas, tem “DES-CALÇO”, que retrata a trajetória de vida de Maria Benedita, avó da atriz: uma mulher de fé que buscou no direito à terra a possibilidade de mudar sua história e a de toda a sua família. O espetáculo é inclusivo em libras. Ambos com classificação indicativa livre.

Encerrando a programação da semana, no sábado, dia 02, o projeto Cena Aberta apresenta “Mata Medeia”, espetáculo com classificação indicativa de 16 anos. Ao manchar os destroços de uma civilização, a obra percorre o chão rachado de um continente, apresentando outras formas de nomear a violência poética.

Infantil: A criançada também tem diversão garantida no sábado, a partir das 15 horas, com a oficina de pintura inspirada na obra de Abigail de Andrade. A atividade é para crianças a partir de 05 anos, acompanhadas do responsável e é preciso levar os seguintes materiais: 1 tela de 30 x 40 cm ou aproximadamente, 1 pincel fino, 1 pincel largo, 1 tesoura sem ponta e 1 cola branca. Os ingressos, gratuitos, serão distribuídos meia hora antes da oficina.

Serviço: Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams e no aplicativo "Encontre no Sesc". O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro.