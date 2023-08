Flamengo ‘vence, mas não convence’, e Sampaoli tenta equilibrar balança

A atuação diante do Coritiba gerou novas críticas ao Flamengo. Sampaoli disse ser apenas “pontos de vistas”. Ainda assim, admitiu que há o que melhorar. O time rubro-negro saiu perdendo, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Após sofrer o empate, a vitória veio com um gol de Gerson no fim do jogo.

A atuação do Flmengo, principalmente no segundo tempo, gerou análises negativas da torcida, que não cessaram mesmo com a conquista dos três pontos. Após a partida na capital paranaense, Sampaoli se dividiu entre ressaltar pontos positivos e admitir que ainda há a necessidade de evolução.

Cenário

Ao avaliar o cenário, o comandante argentino ressaltou ainda a pressão pelos resultados. “São pontos de vistas. O time está custando em algumas situações. Hoje jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo, em um campo difícil. Com o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, creio que também foi superior. Mas, seguramente, a consolidação que sempre falam ainda tem que resultar em mais tempo”, disse.

“Considero que tem muitos momentos em que o time joga melhor, tem muita pressão para ganhar, isso também prejudica algum tipo de rendimento. Basicamente, temos que encontrar rendimentos individuais mais altos, e coletivamente que o time não se ressinta em algum momento de adversidade”, disse.

Sampaoli foi anunciado como técnico do Flamengo em abril, e não esconde que ainda alinha o trabalho junto ao elenco para implementar um estilo de jogo.

Em meio aos compromissos no Brasileiro, o clube tenta aparar as arestas visando a final da Copa do Brasil, que acontecem nos dias 17 e 24 do mês que vem.

O Flamengo enfrenta o Internacional no próximo sábado e, depois, o Botafogo no fim de semana seguinte.

Apesar do tempo de trabalho, o argentino lembra que a evolução do time depende de mais fatores que apenas treinamentos.

“Sempre é bom tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta e também com aquele que executa. Temos que saber que o futebol tem muito a ver com estruturas ofensivas e defensivas. Temos de recuperar a forma coletiva, mas também a forma individual”, afirmou.

Crise ainda tem ecos

O Flamengo ainda vive resquícios de uma crise, que a classificação à final da Copa do Brasil e a vitória deste domingo (20) não apagaram.

As últimas semanas foram tensas no clube da Gávea, com episódios de agressão, eliminação na Libertadores e fortes protestos. Na chegada da delegação em Curitiba, inclusive, houve faixas contra a diretoria. O próprio Sampaoli se viu como alvo das críticas da torcida. Parte dos rubro-negros pediram a demissão após a derrota para o Olimpia, que decretou o fim da linha na competição continental.