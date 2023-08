Câmara municipal cria comissão para analisar contratos entre empreiteiras e prefeitura

A Câmara Municipal de Campo Grande anunciou na semana passada a criação de uma comissão especial para analisar os contratos firmados pelo executivo municipal com empresas responsáveis pela manutenção de vias não pavimentadas. Essa medida surge como resposta às investigações conduzidas pelo Ministério Público Estadual, que deflagrou a operação “Cascalhos de Areia” em junho deste ano.

O vereador Clodoilson Pires (Podemos), é o relator da comissão, e assume a responsabilidade de avaliar cuidadosamente os contratos. O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, também conhecido como Carlão (PSB), foi o responsável por instituir essa comissão, e sua criação foi registrada no Diário Oficial da Câmara. A comissão tem um prazo de 60 dias para apresentar um relatório conclusivo.

É uma grande responsabilidade assumir a relatoria da comissão especial para analisar os contratos firmados pelo executivo municipal com empresas responsáveis pela manutenção de vias não pavimentadas, relatou Clodoilson.

A comissão terá como principal objetivo a análise de seis contratos assinados entre a Prefeitura de Campo Grande e diversas empresas responsáveis pela locação de máquinas e pela manutenção de vias não pavimentadas. Estas contratações foram alvo de investigações por parte do Ministério Público Estadual, que lançou a operação “Cascalhos de Areia” para apurar possíveis irregularidades nestes acordos.

A criação da comissão reflete na preocupação das autoridades locais em esclarecer as suspeitas envolvendo os contratos de manutenção de vias não pavimentadas. O grupo de vereadores designado para essa tarefa terá a responsabilidade de analisar os contratos e apresentar um relatório.

O relatório que será apresentado ao término dos trabalhos pretende fornecer informações e conclusões que possam subsidiar ações futuras visando a justiça e o correto uso dos recursos públicos.

