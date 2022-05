Modo aventura permite público vivenciar Rally dos Sertões

Considerado uma das maiores competições off-road do mundo, o Rally dos Sertões voltará a Mato Grosso do Sul em 2022.. O evento traz a oportunidade para aquelas pessoas que sempre quiseram vivenciar a experiência do Rally dos Sertões, sem precisar de uma equipe profissional.

Campo Grande e Costa Rica são as duas cidades que estão previstas no traçado do rally. A largada será em Foz do Iguaçu e a prova termina no litoral do Pará. Em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil e 30 anos da prova, os competidores do Sertões vão passar por todas as regiões brasileiras.

O coordenador da categoria Aventura, Renato Perotti, explica que o objetivo é levar o expectador para dentro do rally. “A pessoa vai vivenciar tudo que o piloto está vivendo. Vai passar pelos mesmos trajetos. Vai ter acesso a todos os locais que os pilotem têm. Vai participar da largada oficial. Vai ter o carro todo adesivado como os carros da competição”, disse.

O Rally dos Sertões parte no dia 26 de agosto de Foz do Iguaçu, e segue rumo a Umuarana/PR, Presidente Prudente/SP, chegando por Mato Grosso do Sul através de Bataguassu. Em Mato Grosso do Sul acontecem a 3ª e 4ª etapas. As equipes chegam em Campo Grande no dia 29 de agosto e no dia 30 seguem para Costa Rica e então seguem para o Estado vizinho no dia 31.

A prova irá passar pelas cinco regiões do Brasil, de 26 de agosto a 10 de setembro. Esta edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões será a maior competição contra o relógio do mundo. Serão 7.216 kms, 15 dias, 5 regiões do país, 8 estados – PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA, e 14 cidades. Tradicionalmente o Sertões tem 8 dias, mas a edição de 30 anos terá o dobro de dias para cruzar o país.

Para participar do modo aventura do rally dos Sertões é necessário ter um veículo 4×4. Os interessados em participar do modo aventura do rally dos Sertões 2022 podem se inscrever pelo email contato@4x4aventura.com.br ou pelo telefone 11 91099-2513.

Com informações da Assessoria