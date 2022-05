Brasil tem estoque de diesel para menos de 20 dias nos postos

O estoque de diesel S10, comercializado nos postos de combustíveis brasileiros, é capaz de garantir o suprimento do mercado nacional por menos de 20 dias se a produção interna do derivado for interrompida hoje e a importação suspensa.

O dado consta em relatório enviado pelos produtores e distribuidores à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A situação de risco de desabastecimento já é dada como certa pelo mercado, caso o governo não reaja. Por isso o MME (Ministério de Minas e Energia) convocou representantes da ANP e da Petrobras para discutir formas de contornar o problema.

A reunião consta na agenda de compromissos oficiais de pelo menos três diretores do órgão regulador, embora não tenha sido confirmada pelas assessorias.

A informação indica que o encontro, por videoconferência, foi pedido pelo governo e não prevê a participação de outros agentes. Informações coletadas nos últimos 20 dias pelo setor indicam que o estoque de diesel no país era de 1,729 milhão de metros cúbicos (m³) no dia 18 deste mês.

Tal volume seria capaz de atender o mercado interno por 19,6 dias, considerando a média de venda das distribuidoras em 2021.

Por Redação