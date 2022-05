O que a cor da urina diz sobre sua saúde?

A cor ideal do fluido é amarelo-claro, que indica um grau ideal de hidratação, caso contrário, é preciso ficar atento

Por Bruna Marques [Jornal O Estado]

Você costuma dar uma olhadinha dentro do vaso sanitário depois de fazer xixi? Se você é uma daquelas pessoas que dão descarga sem observar que cor sua urina saiu, é hora de começar a prestar atenção! O fluido tem muito a revelar sobre a nossa saúde.

É pela urina que eliminamos alguns resíduos do funcionamento do organismo e ela pode ser considerada uma biópsia do sistema urinário, apresentando sinais de saúde ou ausência desta.

De acordo com a biomédica e coordenadora do Curso de Biomedicina da Estácio Campo Grande, Pamela Castilho de Carvalho, a cor ideal da urina é amarelo-claro, que indica um grau ideal de hidratação, caso contrário, é preciso ficar atento.

“Também é importante prestar atenção a turbidez da mesma, uma urina límpida é considerada saudável, já uma urina turva pode ser indicativo de que alguma coisa está errada. Ardência para urinar, desconforto ou aumento na frequência das idas ao banheiro podem ser sinais de infecção urinária”, alerta a docente.

Fique atento às cores

Segundo Pamela, a cor da urina serve como um demonstrativo de como nosso organismo está. “Geralmente costumamos achar que ardências e aumento na frequência urinária não significam nada, mas vale ressaltar que quanto antes procuramos assistência médica, mais fácil costuma ser o tratamento. E mais importante ainda, nada de se automedicar”, aconselha.

Conforme a docente, nosso corpo tem perdas naturais de água durante todo o dia, por meio de suor, respiração e pelas fezes, portanto devemos repor adequadamente todo o líquido perdido. Por isso, quanto mais hidratado estiver o organismo, melhor será a saúde da urina.

“É importante prestar bastante atenção as variações climáticas, pois quanto mais quente e seco estiver o clima, mais líquidos devemos ingerir. Vale ressaltar que quanto mais velhos nos tornamos, menos hidratados ficamos, e isso reflete diretamente na saúde. Há necessidade de ingerirmos água mesmo sem sede, pois mesmo em dias mais frios, em que sentimos menos sede, continuamos a ter a perda natural de água”, recomenda.

Pamela alerta que, em dias de atividade física intensa, devemos reforçar essa ingestão. “Lembrando que a água do treino nem deve contabilizar na água que ingerimos no dia, uma vez que há uma aumentada perda pelo suor e pela respiração”, afirma.