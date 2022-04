Sistema fica instável no primeiro dia de agendamento para visitas ao Bioparque

Por Rafaela Alves [Jornal O Estado]

O Governo do Estado abriu ontem (22) o site oficial do Bioparque Pantanal por onde a população pode agendar as visitas ao complexo. Entretanto, o dispositivo apresentou instabilidade e a equipe de O Estado passou das 7h30 até as 9h30 tentando agendar e não teve sucesso. De acordo com o governo, foi justamente por conta do grande número de acessos ao link que o sistema apresentou este problema. Contudo, a equipe técnica já trabalha para estabilizar o acesso nos próximos dias.

O agendamento para visitar o Bioparque será segmentado e cada dia da semana será aberto para determinado grupo como escolas, público geral e instituições. Somente até o início da tarde de ontem (22), mais de 3.920 agendamentos já haviam sido realizados para visitação. Conforme o Estado, as segundas-feiras serão dedicadas às escolas estaduais, o público geral terá as terças e quintas para visitar o espaço, as quartas serão das escolas municipais pela manhã e particulares à tarde e, na sexta, para grupos de associações, fundações, instituições e visitas técnicas de universidades, por exemplo.

Para os turistas e trade turístico serão disponibilizadas, todos os dias, dez vagas exclusivas mediante agendamento pelo site e comprovação da condição de turista. O Bioparque Pantanal funcionará das 7h30 às 18h e as visitas ocorrerão nos dois períodos, pela manhã das 9h às 11h30 e à tarde das 14h às 17h30. A visitação será guiada com duração de 1h30 minutos. Interessados podem agendar as visitas no site: www. bioparquepantanal.ms.gov.br.

Aumento de visitas

Diante da demanda, a direção do local aumentou para 600 a capacidade diária de visitantes, a partir do dia 2 de maio, quando abre para o público geral. Com a nova definição, serão 300 visitas pela manhã e 300 à tarde; até então a proposta inicial de receber apenas 300 visitas diárias.

Escolas

Os agendamento para alunos de escolas públicas e particulares é diferente dos demais, será necessário enviar um formulário pelo site oficial para que a SED (Secretaria de Estado de Educação) defina o dia e horário.

Inauguração

O Bioparque Pantanal foi inaugurado no dia 28 de março, em um grande evento em Campo Grande, que contou inclusive com a presença do ex-governador André Puccinelli, que deu início ao projeto, até então chamado de Aquário do Pantanal. O Bioparque teve o investimento de R$ 230 milhões e conta com cinco milhões de litros de água, sendo considerado o maior circuito de aquários de água doce do mundo.

